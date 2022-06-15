«Сделать выбор»: глава Шотландии заявила о намерении провести новый референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны. По её словам, власти Шотландии планируют сделать это без одобрения правительства Великобритании. Прошлое голосование о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Тогда большинство граждан высказались против выхода из состава Соединённого Королевства.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила о намерении добиться проведения нового референдума о независимости страны.

«После всего, что произошло — брексит, Борис Джонсон, коронавирус... время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость, а потом сделать этот выбор», — заявила она на пресс-конференции.

Стёрджен отметила, что любой референдум будет проводиться в соответствии с законом. По её словам, власти Шотландии ищут способ добиться его проведения без одобрения правительства Великобритании.

На сайте правительства Шотландии был опубликован новый документ, в котором перечислены аргументы в пользу независимости страны с учётом экономических и социальных факторов. Там, к примеру, указывается, что в таких странах, как Швеция, Ирландия, Дания и Финляндия, независимость позволила достичь экономического успеха.

В частности, в документе отмечается, что в указанных странах ниже неравенство доходов и уровень бедности, более высокие инвестиции в бизнес и меньше детей, живущих в бедности.

«В повседневной жизни люди по всей Шотландии страдают от последствий стремительного повышения стоимости жизни, растущего неравенства... и многих последствий брексита, за который мы не голосовали. Все эти проблемы усугубились или, что наиболее очевидно в случае брексита, были напрямую вызваны тем фактом, что мы не независимы», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что перед Шотландией стоит вопрос, остаться привязанной к экономической модели Великобритании, которая обрекает жителей страны на относительно плохие экономические и социальные условия, или «с надеждой и оптимизмом черпать вдохновение» в других странах Европы.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT напомнил, что Шотландия голосовала против выхода из Евросоюза. Эксперт не исключил, что в конечном счёте референдум может привести Шотландию к отделению от Великобритании и присоединению к ЕС.

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«Если новый референдум не наберёт нужного числа голосов для провозглашения независимости, эта идея всё равно будет овладевать умами представителей шотландской политической элиты и они будут проводить новые плебисциты для того, чтобы добиться своего», — высказался эксперт.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта напомнил, что Шотландия давно выступает за независимость от Великобритании.

«Пока не удавалось набрать большинство голосов. Между ними и англичанами давние исторические споры. Шотландия уже не хочет быть под этим монархическим строем, который изжил себя. Тем более есть примеры становления региональных пространств в Европейском союзе, откуда вышла Великобритания», — отметил он.

Вместе с тем он высказал мнение, что у Шотландии есть ряд преимуществ от нахождения в составе Великобритании.

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«Борьба будет серьёзная… Для англичан Шотландия — это важнейшая база для подводных атомных лодок, самая глубоководная база. Им не хочется терять Шотландию в том числе и по этой причине», — добавил эксперт.

Напомним, голосование о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года, тогда большинство граждан высказались против независимости, и Шотландия осталась в составе Соединённого Королевства.

В конце 2019 года первый министр Шотландии Никола Стёрджен направила правительству Великобритании официальный запрос на проведение повторного плебисцита о независимости региона. При этом проведение референдума должно быть одобрено не только шотландским парламентом, но и кабмином Соединённого Королевства.

В январе 2020 года премьер Великобритании Борис Джонсон отправил Стёрджен письмо, в котором заявил, что выступает против нового референдума о независимости Шотландии.

«Вы и ваш предшественник дали личное обещание, что референдум 2014 года станет единственным голосованием за поколение. Народ Шотландии убедительно проголосовал за сохранение единого Соединённого Королевства, и правительства Великобритании и Шотландии обязались уважать результаты (голосования. — RT)», — заявил он.