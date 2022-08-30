«Наука молодых»: победители российского конкурса научных проектов — об исследованиях и практическом внедрении инноваций

В интервью RT призёры конкурса научных работ среди студентов и аспирантов рассказали о своих изысканиях, а также о возможности использовать научные наработки на практике. Так, в Тульском государственном университете создали биологическую композицию из гуминовых кислот и специальных бактерий, которая позволяет эффективно очищать воду и почву от нефтепродуктов. Аспирант МАРХИ проанализировала традиции русского храмового зодчества, результаты работы могут помочь современным архитекторам при проектировании соборов. В свою очередь в Кемеровском государственном университете разработали таблицу пищевой ценности продуктов по содержанию йода — такая база позволит составлять рацион для людей из группы риска по йододефицитным заболеваниям.

RT пообщался с молодыми российскими учёными, победителями всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди студентов и аспирантов.

Результаты конкурса огласили во время VII Всероссийского молодёжного форума «Наука будущего — наука молодых». Мероприятие проходило с 23 по 26 августа в Новосибирске по инициативе Минобрнауки России. Как сообщили в пресс-службе форума, в этом году в научном конкурсе приняли участие 2500 студентов и аспирантов. Призов удостоился 61 участник в 10 номинациях — физике, химии, материаловедении, науках о жизни, гуманитарных и других науках.

Несколько победителей конкурса поделились с RT своими научными планами, а также рассказали о научных разработках и перспективах их практического применения.

Аспирантка Тульского государственного университета Мария Герцен

— Мария Михайловна, на конкурсе «Наука будущего — наука молодых» вы представили технологию эффективного применения биокомпозиций нового поколения для очистки почвы и водоёмов от нефтепродуктов. Расскажите, пожалуйста, об этой методике, из чего состоят предложенные составы?

— Я давно занимаюсь темой гуминовых кислот (сложная смесь высокомолекулярных природных органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений и их последующей так называемой гумификации. — RT) и все мои исследования строились вокруг методов очистки почвы и воды от токсикантов различного класса опасности, в частности, от тяжёлых металлов.

Мария Герцен

© Пресс-служба форума «Наука будущего – наука молодых»

После моего поступления в аспирантуру мы с научным руководителем решили немного изменить тему на более актуальную, а именно: заняться вопросом отчистки почвы и воды от нефти и нефтепродуктов. К сожалению, разливы нефти — далеко не редкость. При этом большинство современных способов очистки почвы и воды от нефти достаточно дорогостоящие и трудоёмкие.

Мы решили разработать препарат-биокомпозицию природного происхождения, который позволяет минимизировать дополнительные стадии очистки. Этот препарат полностью отвечает требованиям экологической безопасности, так как его применение исключает вероятность вторичного загрязнения.

Кроме того, это достаточно дешёвый способ, потому что гуминовые кислоты, являются органическим компонентом почвы, природными сорбентами. Второй компонент нашего препарата, помимо гуминовых кислот — специальные бактерии-нефтедеструкторы, которые питаются нефтью и разлагают её. Они тоже имеют природное происхождение, дёшевы и доступны для применения.

При комбинировании этих двух компонентов препарат показал высокую эффективность очистки от нефти почвы и воды.

— Планируете ли вы далее использовать этот препарат в промышленных масштабах?

— Да, мы планируем его использовать в промышленных масштабах, сейчас у нас идут переговоры о сотрудничестве с предприятием в Тульской области. Пока мы продолжаем тестировать препарат и готовимся подать заявку на патент.

Аспирантка Кемеровского государственного университета Анна Зирка

— Анна Юрьевна, на форуме вы представили базу данных по пищевой ценности продуктов питания, предназначенную для профилактики алиментарно-зависимых заболеваниях — то есть, заболеваний, вызванных неправильным питанием. Работа получила призовое место. Расскажите, пожалуйста, о ней подробней — что представляет собой база?

— База включает в себя информацию о содержании йода в пищевых продуктах. Помимо содержания йода в микрограммах на 100 граммов продукта, в базу также включены некоторые коэффициенты оценки вкладов продуктов питания и общей ценности рациона. Кроме содержания йода в базе учитывается цена продукта, его калорийность, содержание макро- и микронутриентов, которые благоприятно сказываются на усвояемости йода — это белки, витамин А и витамин Е.

Gettyimages.ru

— Где будет использоваться такая база данных?

— Она сделана для того, чтобы составлять рационы для школ, детских садов, рационы для людей, которые находятся в группе риска по дефициту йода. Для оценки адекватного содержания йода в рационе человека.

— Планируете ли вы продолжать исследование в этой области и развивать базу?

— Да, планирую. Нужно расширять эту базу и внести дополнительные данные по потере йода при термической обработке продуктов питания.

Аспирантка Московского архитектурного института (МАРХИ) Анна Кириченко

— Анна Александровна, ваша работа, представленная на конкурсе «Наука будущего — наука молодых», посвящена изучению истории формирования архитектурного образа православного храма в России. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем исследовании.

— В наше время в архитектурном сообществе на первый план выходит актуальный вопрос: каким должен быть образ современного храма? Многие исследователи в поисках ответа обращаются к истории храмовой архитектуры, чтобы понять, как она развивалась и выделить ключевые архитектурные особенности. В своей работе я изучаю два временных периода: рубеж XIX—XX веков и современность. Речь идёт о комплексном анализе исторических, религиозных и культурных предпосылок, а также изучении типов храмов и прихрамовой архитектуры, её функционального назначения и т. д.

Если мы обратимся к истории, то начиная с X века источником традиций русского храмостроения была византийская церковь. Взаимодействуя с западными и русскими мастерами, осмысляя национальные особенности, русская церковь органично трансформировалась и постепенно развивалась. У нашего храмостроения появились отличительные особенности — например, появились крестово-купольные храмы, луковичные главы и т. д. Сегодня молодые архитекторы стремятся понять и восстановить исконные традиции русского храмового зодчества. Это даёт возможность оценить историю развития образа предреволюционного храма и сравнить с ним современную православную архитектуру.

Gettyimages.ru

— Сильно ли отличаются православные храмы разных периодов или сохраняется архитектурная преемственность?

— На протяжении нескольких десятилетий в России главенствовала атеистическая идеология, поэтому преемственность традиций храмостроения была утеряна. С начала 1990-х и до настоящего времени совершаются попытки восстановить эти традиции. Так, были реконструированы многие дореволюционные храмы.

Также по теме «Более высокие требования»: президент РАО Ольга Васильева — о новой модели подготовки аспирантов Вступившие в силу в марте новые правила приёма и обучения аспирантов должны исправить ситуацию в вузах, когда на аспирантов ложилась...

При этом в отечественной традиции храмовой архитектуры появились и новые тенденции. Сейчас многие храмы строятся вкупе с крупными приходскими комплексами, которые выполняют и духовные, и просветительские, и образовательные функции. Важной особенностью современной архитектуры стала её многофункциональность.

До 1917 года храмы могли действовать при различных административных и казённых учреждениях в качестве домовых храмов. Сегодня, как правило, строится целый самостоятельный комплекс, где есть учебные классы приходской школы, большой административный блок и т. д.

— Вашу научную работу могут использовать архитекторы, которые занимаются сейчас возведением новых храмов?

— Да, могут. Благодаря моей работе можно разработать системный подход в проектировании храмов молодыми архитекторами. Работа позволяет им обосновывать те или иные проектные решения при строительстве. Другими словами, это системный подход в исследовании в предпроектном анализе и разработке дальнейшего архитектурного проекта.