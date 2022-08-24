Увеличение срока годности: российские учёные создали бактерицидную пищевую плёнку

Российские учёные разработали бактерицидную пищевую плёнку для продления срока годности продуктов. По словам специалистов, содержащиеся в составе покрытия консерванты высвобождаются очень медленно, что позволяет предотвратить превышение их концентрации в продукте. Исследователи уже протестировали разработку на головках сыра и подтвердили высокие защитные свойства плёнки.

Российские учёные изИнститута химии растворов (ИХР) им. Г.А. Крестова РАН создали бактерицидную пищевую плёнку для продления срока годности продуктов. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Результаты опубликованы в журнале Food Bioscience.

Обычно для увеличения срока годности готовых продуктов питания в пищевой промышленности применяются специальные консерванты. Содержащиеся в таких добавках антимикробные агенты замедляют рост и развитие бактерий, плесневелых и дрожжевых грибков. Хотя разрешённые к применению пищевые добавки считаются безвредными, их чрезмерное употребление может всё же привести к негативным последствиям для организма.

Выдерживание образцов сыра без покрытия и с покрытием

© Пресс-служба Минобрнауки России

Альтернативной может стать использование специальных бактерицидных плёнок, способных предотвратить попадание в продукты микроорганизмов, вызывающих порчу.

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Химики смогли разработать такое покрытие на основе крахмала с добавлением труднорастворимых пищевых консервантов — в частности бензойной кислоты и хитозана. По словам учёных, им удалось получить прозрачную прочную плёнку, которую можно использовать для защиты продуктов от гниения. Содержащиеся в её составе консерванты высвобождаются очень медленно, и это позволяет предотвратить превышение их концентрации в пищевом продукте, отметили авторы работы.

Исследователи уже протестировали разработку на головках сыра. Учёные нанесли споры плесени на продукт, обёрнутый в плёнку, а также без неё. Испытания подтвердили высокие защитные свойства бактерицидного покрытия.

«При комнатной температуре при постоянной влажности после введения противомикробных препаратов в плёнку продукт не плесневел вплоть до его высыхания, в отличие от образца без покрытия. Подобным образом можно покрывать и другие продукты, например, некоторые фрукты», — отметила главный научный сотрудник лаборатории химии и технологии модифицированных волокнистых материалов ИХР РАН, доктор химических наук Ирина Липатова.