«Выполним обязательства перед партнёрами»: глава «Роскосмоса» сообщил о решении РФ покинуть проект МКС после 2024 года
Российская Федерация приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе встречи с Владимиром Путиным. Новый глава госкорпорации сообщил об этом, отвечая на вопрос президента о ближайших перспективах в сфере пилотируемой космонавтики.
«Мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение об уходе с этой станции после 2024 года принято», — заявил Борисов.
По его словам, к этому времени РФ начнёт формировать собственную орбитальную станцию. Глава «Роскосмоса» добавил, что данное направление станет основным приоритетом деятельности госкорпорации.
«Будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса», — подчеркнул он.
Вместе с тем Борисов, накануне назначенный спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса, оценил состояние ракетно-космической отрасли в целом.
«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — отметил глава «Роскосмоса».
РОСС на смену МКС
Вопрос о планах России вскоре покинуть проект Международной космической станции поднимался и раньше. В апреле 2021-го, будучи вице-премьером РФ, Юрий Борисов заявил, что Москва предупредит партнёров о выходе из проекта с 2025 года.
Тогда в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что согласованный с партнёрами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этой отметки решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей (которые в основном выработали свой срок службы) и планов по развёртыванию Российской орбитальной служебной станции (РОСС).
В свою очередь, возглавлявший до недавнего времени «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что к 2025 году к запуску будет готов первый модуль новой орбитальной станции, который находится в работе у специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия».
В марте 2022-го Рогозин в интервью RT рассказал, что решение о совместной работе с американцами на МКС рассчитано до 2024 года. По его словам, американская сторона намерена оставаться на станции до 2030-го, но Москва может не продлевать свою часть сделки, если США сохранят враждебный курс в отношении России.
«Как они тогда будут с МКС справляться после 2024 года — я не знаю», — сказал Рогозин.
Вскоре на встрече с депутатами Госдумы он заявил, что до 2030 года «станция развалится», поскольку её ресурс составляет 15 лет, а строительство МКС началось в 1998-м. Тогда же он отметил, что не считает работу на станции эффективной в текущей международной обстановке.
«Я не считаю работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема — мы ещё не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее», — сказал Рогозин.
В конце апреля он подтвердил, что решение о выходе России из проекта принято. Он уточнил, что РФ, согласно своим обязательствам, за год предупредит партнёров об окончании работы на МКС. А в конце мая Рогозин рассказал, что «Роскосмос» займётся заблаговременной подготовкой научно-энергетического модуля, изначально созданного для МКС, к запуску в качестве первого элемента станции РОСС.
При этом на днях глава NASA Билл Нельсон в интервью газете Le Journal du Dimanche выразил надежду, что сотрудничество с Россией по МКС продолжится до 2030 года. Он отмечал, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по этому направлению не прекращалось даже в самые сложные периоды холодной войны.