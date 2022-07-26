«Выполним обязательства перед партнёрами»: глава «Роскосмоса» сообщил о решении РФ покинуть проект МКС после 2024 года

Россия покинет проект Международной космической станции после 2024 года, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что российская сторона выполнит все существующие обязательства перед партнёрами в рамках работы на МКС. Вместе с тем он заявил, что в ближайшие годы Россия начнёт формировать собственную орбитальную станцию, создание которой станет одним из основных приоритетов для «Роскосмоса».

Российская Федерация приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе встречи с Владимиром Путиным. Новый глава госкорпорации сообщил об этом, отвечая на вопрос президента о ближайших перспективах в сфере пилотируемой космонавтики.

«Мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение об уходе с этой станции после 2024 года принято», — заявил Борисов.

По его словам, к этому времени РФ начнёт формировать собственную орбитальную станцию. Глава «Роскосмоса» добавил, что данное направление станет основным приоритетом деятельности госкорпорации.

«Будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полёт обогащал нас знаниями в области космоса», — подчеркнул он.

Вместе с тем Борисов, накануне назначенный спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса, оценил состояние ракетно-космической отрасли в целом.

«Отрасль находится в непростой ситуации, и вижу свою основную задачу вместе со своими коллегами — не уронить, а поднять планку и в первую очередь обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами. А это навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации и прочее. Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — отметил глава «Роскосмоса».

РОСС на смену МКС

Вопрос о планах России вскоре покинуть проект Международной космической станции поднимался и раньше. В апреле 2021-го, будучи вице-премьером РФ, Юрий Борисов заявил, что Москва предупредит партнёров о выходе из проекта с 2025 года.

Тогда в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что согласованный с партнёрами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этой отметки решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей (которые в основном выработали свой срок службы) и планов по развёртыванию Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В свою очередь, возглавлявший до недавнего времени «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что к 2025 году к запуску будет готов первый модуль новой орбитальной станции, который находится в работе у специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия».

В марте 2022-го Рогозин в интервью RT рассказал, что решение о совместной работе с американцами на МКС рассчитано до 2024 года. По его словам, американская сторона намерена оставаться на станции до 2030-го, но Москва может не продлевать свою часть сделки, если США сохранят враждебный курс в отношении России.

«Как они тогда будут с МКС справляться после 2024 года — я не знаю», — сказал Рогозин.

Вскоре на встрече с депутатами Госдумы он заявил, что до 2030 года «станция развалится», поскольку её ресурс составляет 15 лет, а строительство МКС началось в 1998-м. Тогда же он отметил, что не считает работу на станции эффективной в текущей международной обстановке.

«Я не считаю работу на МКС в нынешних условиях эффективной. Но есть одна проблема — мы ещё не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее», — сказал Рогозин.

В конце апреля он подтвердил, что решение о выходе России из проекта принято. Он уточнил, что РФ, согласно своим обязательствам, за год предупредит партнёров об окончании работы на МКС. А в конце мая Рогозин рассказал, что «Роскосмос» займётся заблаговременной подготовкой научно-энергетического модуля, изначально созданного для МКС, к запуску в качестве первого элемента станции РОСС.

При этом на днях глава NASA Билл Нельсон в интервью газете Le Journal du Dimanche выразил надежду, что сотрудничество с Россией по МКС продолжится до 2030 года. Он отмечал, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном по этому направлению не прекращалось даже в самые сложные периоды холодной войны.