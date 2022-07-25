Борисов станет спецпредставителем Путина по вопросам сотрудничества в области космоса

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Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов станет спецпредставителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.
Борисов станет спецпредставителем Путина по вопросам сотрудничества в области космоса
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом говорится в документе на правовом портале.

«Установить, что генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» является специальным представителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности», — отмечается в указе.

Ранее российский президент Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера и назначил его гендиректором «Роскосмоса».

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