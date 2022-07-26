Борисов назвал приоритетом деятельности «Роскосмоса» создание орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что основным приоритетом деятельности госкорпорации станет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

«Будем продолжать в соответствии с намеченными утверждёнными планами пилотируемую программу. Основные приоритеты будут сделаны на создание российской орбитальной станции», — сказал Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В июне в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что госкорпорация пересмотрит федеральную космическую программу с целью отдать приоритет российской спутниковой группировке. В ближайшее время проект программы направят на согласование.