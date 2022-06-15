«Роскосмос» отдаст приоритет спутникам в космической программе

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В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что госкорпорация пересмотрит федеральную космическую программу с целью отдать приоритет российской спутниковой группировке. В ближайшее время проект программы направят на согласование.

«Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство», — передаёт комментарий пресс-службы «Роскосмоса» РИА Новости

Планируется направить финансирование на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения. В первую очередь, речь идёт о метеорологических спутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли. 

Чтобы ускорить работы по созданию и модернизации спутников, «Роскосмос» намерен запросить дополнительное финансирование. 

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация представит в правительство варианты доработки научно-энергетического модуля для перспективной Российской орбитальной служебной станции.

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