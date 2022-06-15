«Роскосмос» отдаст приоритет спутникам в космической программе
«Проект программы в ближайшее время будет согласован с заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в правительство», — передаёт комментарий пресс-службы «Роскосмоса» РИА Новости.
Планируется направить финансирование на развитие орбитальной группировки гражданского и двойного назначения. В первую очередь, речь идёт о метеорологических спутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли.
Чтобы ускорить работы по созданию и модернизации спутников, «Роскосмос» намерен запросить дополнительное финансирование.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация представит в правительство варианты доработки научно-энергетического модуля для перспективной Российской орбитальной служебной станции.