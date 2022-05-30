Рогозин: научно-энергетический модуль будет доработан для российской орбитальной станции

Короткая ссылка
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация представит в правительство варианты доработки научно-энергетического модуля (НЭМ) для перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС).
Рогозин: научно-энергетический модуль будет доработан для российской орбитальной станции
  • РИА Новости

«Мы направим в правительство наше понимание, каким образом доработать НЭМ, чтобы он стал первым модулем РОСС», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что «Роскосмос» не будет ждать окончания работы над эскизным проектором РОСС для того, чтобы начать работы по НЭМ. РКК «Энергия» в ближайшее время начнёт готовить соответствующие документы.

Ранее Рогозин заявил, что финансовых средств госкорпорации для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить