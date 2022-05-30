Рогозин: научно-энергетический модуль будет доработан для российской орбитальной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация представит в правительство варианты доработки научно-энергетического модуля (НЭМ) для перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

«Мы направим в правительство наше понимание, каким образом доработать НЭМ, чтобы он стал первым модулем РОСС», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что «Роскосмос» не будет ждать окончания работы над эскизным проектором РОСС для того, чтобы начать работы по НЭМ. РКК «Энергия» в ближайшее время начнёт готовить соответствующие документы.

Ранее Рогозин заявил, что финансовых средств госкорпорации для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года.