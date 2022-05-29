Рогозин: средств для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что финансовых средств госкорпорации для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года.
Рогозин: средств для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года
  • РИА Новости

«Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», — написал он. 

До этого Рогозин выразил мнение, что 1 трлн рублей форсировал бы создание перспективной транспортной системы «Зевс». 

Как отмечал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, предполагается, что первая миссия ядерного буксира «Зевс» будет включать в себя поиск жизни на спутниках Юпитера: буксир совершит облёт Луны, отправится в сторону Венеры, оставит там несколько спутников и начнёт своё путешествие к Юпитеру.

Аппарат планируется сделать таким, чтобы его мощность можно было менять в зависимости от дальности полёта и возложенной миссии.

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