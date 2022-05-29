Рогозин: средств для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что финансовых средств госкорпорации для работы над ядерным буксиром «Зевс» хватит до 2024 года.

«Несмотря на вчерашние броские заголовки в СМИ, финансовых средств по 2024 год для работы над «Зевсом» нам хватает, потому «экспертам» истерить не стоит», — написал он.

До этого Рогозин выразил мнение, что 1 трлн рублей форсировал бы создание перспективной транспортной системы «Зевс».

Как отмечал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, предполагается, что первая миссия ядерного буксира «Зевс» будет включать в себя поиск жизни на спутниках Юпитера: буксир совершит облёт Луны, отправится в сторону Венеры, оставит там несколько спутников и начнёт своё путешествие к Юпитеру.

Аппарат планируется сделать таким, чтобы его мощность можно было менять в зависимости от дальности полёта и возложенной миссии.