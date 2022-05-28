Рогозин: 1 трлн рублей форсировал бы создание перспективной транспортной системы «Зевс»

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Создание новой перспективной транспортной системы — космического ядерного буксира «Зевс» — продвигалось бы быстрее, если бы на эти цели был выделен 1 трлн рублей из «напечатанных» и отданных промышленности инвестиционных средств, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин: 1 трлн рублей форсировал бы создание перспективной транспортной системы «Зевс»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом он сказал в эфире «Россия 24».

«Если «Роскосмос» получит из этой суммы хотя бы 1 трлн рублей на определённый период, это для нас резкое форсирование всех самых ключевых программ», — сказал он.

В счёт арестованных на Западе российских активов Россия могла бы выпустить «свои инвестиционные деньги», эквивалент денег, которые «под замком и не работают в экономике», и дать их промышленности «под самые перспективные проекты», отметил глава госкорпорации.

«Эта сумма как бы арестована нашими врагами, хотя по сути дела она находилась в их распоряжении именно для того, чтобы в каком-то смысле балансировать мировую экономику и даже помогать с их внутренним долгом, как это ни парадоксально», — добавил он, слова Рогозина приводит РИА Новости.

Как отмечал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, предполагается, что первая миссия ядерного буксира «Зевс» будет включать в себя поиск жизни на спутниках Юпитера: буксир совершит облёт Луны, отправится в сторону Венеры, оставит там несколько спутников и начнёт своё путешествие к Юпитеру.

Аппарат планируется сделать таким, чтобы его мощность можно было менять в зависимости от дальности полета и возложенной миссии.

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