Глава NASA выразил надежду на продолжение взаимодействия с Россией по МКС до 2030 года

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Глава NASA Билл Нельсон выразил надежду, что сотрудничество с Россией по Международной космической станции (МКС) продолжится до конца её эксплуатации в 2030 году.
Глава NASA выразил надежду на продолжение взаимодействия с Россией по МКС до 2030 года
  • AP

«Отношения между космонавтами и астронавтами, а также взаимоотношения на уровне центров управления полётами в Москве и Хьюстоне очень профессиональные, иногда даже дружеские», — приводит ТАСС его слова в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Нельсон подчеркнул, что сотрудничество не прекращалось даже в самые сложные периоды холодной войны.

«Важно, чтобы оно продолжалось. Мы надеемся, что россияне продолжат сотрудничать до конца эксплуатации МКС в 2030 году», — сообщил он.

Ранее стало известно, что NASA рассчитывает на заключение соглашения с Россией о перекрёстных полётах к МКС.

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