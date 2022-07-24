Глава NASA выразил надежду на продолжение взаимодействия с Россией по МКС до 2030 года
- AP
«Отношения между космонавтами и астронавтами, а также взаимоотношения на уровне центров управления полётами в Москве и Хьюстоне очень профессиональные, иногда даже дружеские», — приводит ТАСС его слова в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Нельсон подчеркнул, что сотрудничество не прекращалось даже в самые сложные периоды холодной войны.
«Важно, чтобы оно продолжалось. Мы надеемся, что россияне продолжат сотрудничать до конца эксплуатации МКС в 2030 году», — сообщил он.
Ранее стало известно, что NASA рассчитывает на заключение соглашения с Россией о перекрёстных полётах к МКС.