NASA ожидает соглашения с Россией о перекрёстных полётах к МКС

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Американское аэрокосмическое агентство (NASA) рассчитывает на заключение соглашения с Россией о перекрёстных полётах к МКС. Об этом сообщила замруководителя программы агентства на МКС Дана Вайгл.
NASA ожидает соглашения с Россией о перекрёстных полётах к МКС
  • Legion-Media

«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и «Роскосмосе», — сказала она во время брифинга, её слова приводит РИА Новости.

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано в декабре 2021 года заявил, что полёты российских космонавтов на космических кораблях Crew Dragon, а американских астронавтов на «Союзах» могут начаться осенью 2022 года.

В мае стало известно, что введённые Западом антироссийские санкции начали влиять на работу астронавтов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Как заявила участница группы, бывший астронавт Сьюзен Хелмс, из-за санкций становятся очевидными «некоторые административные трудности».

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