В Ростовской области зафиксировали 67 случаев коронавируса за сутки

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В Ростовской области зафиксировали 67 случаев коронавируса за последние 24 часа.
В Ростовской области зафиксировали 67 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 373 449. Коэффициент распространения вируса равен 0,88.

В стационарах на лечении находятся 367 пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 5011 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

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