Врач Осипов дал советы на майские праздники

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов дал советы на майские праздники.

«Впереди массовые праздничные мероприятия, но если они проводятся на воздухе, я думаю, риск заражения минимален. Но у нас нестабильная погода, похолодания вызывают рост ОРВИ. Поэтому стоит соблюдать обычные меры защиты», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в частности, после улицы желательно умыться и помыть руки. Также рекомендуется не контактировать с теми, у кого наблюдаются симптомы респираторных заболеваний.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.