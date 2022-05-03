Врач Бежанова дала советы по профилактике онкологических заболеваний

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Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова дала советы по профилактике онкологических заболеваний.
Врач Бежанова дала советы по профилактике онкологических заболеваний
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  • © Audtakorn Sutarmjam / EyeEm

«Во-первых, исключить факторы риска развития онкологических заболеваний: не курить, не злоупотреблять алкоголем, следить за своим весом, избегать заражения вирусами, которые могут стать причиной развития онкологии», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Во-вторых, считает врач, нужно периодически проходить обследования, чтобы на ранних стадиях диагностировать возможные онкологические заболевания.

Ранее главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.

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