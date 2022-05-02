Академик Каприн прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России

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Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.
Академик Каприн прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России
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«За последние десять лет благодаря современной диагностике и внедрению скрининговых программ мы добились роста выявляемости на 16%. В 2020 году из-за пандемийных ограничений эта тенденция не сохранилась. Но уже в 2021 году мы усилили работу с первичным звеном, восстановили скрининговые и общественно-просветительские программы», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в прошлом году показатель раннего выявления злокачественных новообразований на первой и второй стадиях стал возвращаться к доковидным значениям.

Ранее Каприн рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией.

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