Академик Каприн прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России

Главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн прокомментировал ситуацию с онкозаболеваемостью в России.

«За последние десять лет благодаря современной диагностике и внедрению скрининговых программ мы добились роста выявляемости на 16%. В 2020 году из-за пандемийных ограничений эта тенденция не сохранилась. Но уже в 2021 году мы усилили работу с первичным звеном, восстановили скрининговые и общественно-просветительские программы», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в прошлом году показатель раннего выявления злокачественных новообразований на первой и второй стадиях стал возвращаться к доковидным значениям.

Ранее Каприн рассказал об использовании ядерной медицины в борьбе с онкологией.