Экономист Остапкович прокомментировал возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю

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Дарья Ускова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал предположение депутата Госдумы Ярослава Нилова, что переход к четырёхдневной рабочей неделе в России является вопросом «недалёкого будущего».
Экономист Остапкович прокомментировал возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

«Конечно, когда-нибудь будет четырёхдневная неделя, так же, как у нас стала пятидневная неделя из шестидневной во время СССР. Но это не вопрос сегодняшнего времени. Тем более в сегодняшней форс-мажорной ситуации», — пояснил экономист.

Переход на режим четырёхдневной рабочей недели будет фактически означать предоставление двойного отпуска рабочим, отметил Остапкович.

Вместе с этим экономист допустил, что нововведение может привести к падению объёмов производства товаров на некоторых предприятиях и стоить государству 3—4% ВВП в год.

Депутат Ярослав Нилов ранее выразил мнение о том, что переход к четырёхдневной рабочей неделе в России является вопросом «недалёкого будущего». Он подчеркнул, что главное условие в данном случае — поэтапная эволюция, а не «законодательно-насильственное внедрение».

По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, движение в сторону «четырёхдневки» должно быть постепенным на основе экономической логики.

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