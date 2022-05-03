Депутат Нилов считает четырёхдневную рабочую неделю вопросом «недалёкого будущего»
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«Считаю, переход от пяти к четырём рабочим дням — вопрос недалёкого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более, в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия», — сказал депутат РИА Новости.
Он напомнил, что при введении таких изменений нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, где сокращённая рабочая неделя изначально невозможна.
«Моё мнение — рынок сам придёт к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — сказал Нилов.
Пандемия коронавируса показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, добавил он.
В мае прошлого года министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, движение в сторону «четырёхдневки» должно быть постепенным на основе экономической логики.