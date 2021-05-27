В Минтруде выразили готовность рассмотреть предложения о четырёхдневке

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Любые предложения от социальных партнёров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать... Если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал он.

Вместе с этим министр подчеркнул, что готовность рассмотреть предложение не подразумевает то, что в ведомстве с ним «потенциально согласны».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что движение в сторону четырёхдневной рабочей недели должно быть постепенным на основе экономической логики.

В марте омбудсмен Москвы Татьяна Потяева заявила о поддержке четырёхдневной рабочей недели для женщин.

Адвокат, специалист по семейному праву Виктория Данильченко в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение о четырёхдневной рабочей неделе для женщин.