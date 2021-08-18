Сенатор Святенко прокомментировала идею перехода к четырёхдневной рабочей неделе
- РИА Новости
«Важно, чтобы это был консенсус и обоюдное согласие работника и работодателя, а не базис трудовых отношений», — заявила она в беседе с «Радио 1».
Как отметила Святенко, есть люди, которые не работали и работать не намерены, и у них все семь дней недели свободные, а есть люди, которые работают без выходных и считают, что это не просто получение средств, но и образ жизни.
«Поэтому мне кажется, что важна, с одной стороны, защита и охрана труда, что в нашей стране существует в полном объёме. Но важен и выбор каждого работника и работодателя», — добавила сенатор.
Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor рассказал о плюсах перехода на четырёхдневную рабочую неделю.