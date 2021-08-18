Сенатор Святенко прокомментировала идею перехода к четырёхдневной рабочей неделе

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала идею перехода к четырёхдневной рабочей неделе.

«Важно, чтобы это был консенсус и обоюдное согласие работника и работодателя, а не базис трудовых отношений», — заявила она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Святенко, есть люди, которые не работали и работать не намерены, и у них все семь дней недели свободные, а есть люди, которые работают без выходных и считают, что это не просто получение средств, но и образ жизни.

«Поэтому мне кажется, что важна, с одной стороны, защита и охрана труда, что в нашей стране существует в полном объёме. Но важен и выбор каждого работника и работодателя», — добавила сенатор.

Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor рассказал о плюсах перехода на четырёхдневную рабочую неделю.