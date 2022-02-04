Специалист Григорян высказался об идее четырёхдневки

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Партнёр финтех-компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян высказался об идее четырёхдневки.
Специалист Григорян высказался об идее четырёхдневки
  • РИА Новости

«С тех пор, как мир узнал, что такое коронавирус и связанные с ним ограничения, во многих сферах изменился привычный формат работы. Работники, а главным образом работодатели перестали бояться удалёнки, потому что увидели, что сотрудники могут эффективно работать не только из офиса», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его мнению, для работодателя такой формат допустим, если сотрудник справляется с поставленной задачей.

Как отметил Григорян, это удобно и для сотрудников, которые экономят время на дороге и деньги на транспортных расходах и офисных обедах. Работодатели, добавил эксперт, могут сократить затраты на аренду, коммунальные расходы.

«Безусловно, такой формат работы подойдёт далеко не любому коллективу и не любой специальности. Например, IT-специалисты, сотрудники бэк-офисов банков, представители творческих профессий, бухгалтера и прочие сотрудники, которые не взаимодействуют напрямую с клиентами, могут работать в формате сокращённой рабочей недели», — уточнил Григорян.

Ранее РБК сообщал, что Совкомбанк с января 2022 года запустил эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю.

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