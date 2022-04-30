Мишустин поручил увеличить квоты на экспорт минеральных удобрений
- РИА Новости
«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. т», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Данное решение будет действовать до 31 мая 2022 года.
Мера затрагивает сложные удобрения, содержащие два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий.
Ранее сообщалось, что во Франции обеспокоены повышением цен на удобрения на фоне антироссийских санкций.
До этого о влиянии антироссийских рестрикций рассказали американские и немецкие фермеры.