Мишустин поручил увеличить квоты на экспорт минеральных удобрений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении квот на экспорт минеральных удобрений на 501 тыс. т.
Мишустин поручил увеличить квоты на экспорт минеральных удобрений
  • РИА Новости

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. т», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Данное решение будет действовать до 31 мая 2022 года.

Мера затрагивает сложные удобрения, содержащие два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий. 

Ранее сообщалось, что во Франции обеспокоены повышением цен на удобрения на фоне антироссийских санкций.

До этого о влиянии антироссийских рестрикций рассказали американские и немецкие фермеры.

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