Мишустин поручил увеличить квоты на экспорт минеральных удобрений

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении квот на экспорт минеральных удобрений на 501 тыс. т.

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. т», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Данное решение будет действовать до 31 мая 2022 года.

Мера затрагивает сложные удобрения, содержащие два или три питательных элемента — азот, фосфор и калий.

Ранее сообщалось, что во Франции обеспокоены повышением цен на удобрения на фоне антироссийских санкций.

До этого о влиянии антироссийских рестрикций рассказали американские и немецкие фермеры.