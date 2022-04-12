Немецкие фермеры рассказали о ситуации с ростом цен на удобрения и топливо

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Немецкие фермеры рассказали RT о проблемах из-за роста цен на удобрения и дизельное топливо на фоне украинского кризиса и антироссийских санкций.
Немецкие фермеры рассказали о ситуации с ростом цен на удобрения и топливо
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Цены выросли на 300%, а это значит, что для покрытия дополнительных расходов стоимость овощной продукции должна быть выше», — рассказал один из фермеров.

По его словам, «от картонных упаковок и дизельного топлива до логистика в целом — всё это обходится всё дороже».

Как уточняется, немецкие фермеры пытаются переложить часть дополнительных издержек на конечного потребителя. 

Ранее депутат французского Национального собрания Пьер Ватен выразил обеспокоенность в связи с подорожанием азотных удобрений для фермеров.

Американские фермеры также рассказали о нехватке удобрений и существенном подорожании топлива после введения  ограничений в отношении России.

Как заявил российский президент Владимир Путин, удобрения являются дефицитным товаром, который будут продолжать покупать у России.

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