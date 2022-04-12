Немецкие фермеры рассказали о ситуации с ростом цен на удобрения и топливо
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«Цены выросли на 300%, а это значит, что для покрытия дополнительных расходов стоимость овощной продукции должна быть выше», — рассказал один из фермеров.
По его словам, «от картонных упаковок и дизельного топлива до логистика в целом — всё это обходится всё дороже».
Как уточняется, немецкие фермеры пытаются переложить часть дополнительных издержек на конечного потребителя.
Ранее депутат французского Национального собрания Пьер Ватен выразил обеспокоенность в связи с подорожанием азотных удобрений для фермеров.
Американские фермеры также рассказали о нехватке удобрений и существенном подорожании топлива после введения ограничений в отношении России.
Как заявил российский президент Владимир Путин, удобрения являются дефицитным товаром, который будут продолжать покупать у России.