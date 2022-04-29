Психолог Бронникова посоветовала не менять режим питания в праздники

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Клинический психолог, психотерапевт, руководитель терапевтических программ Центра Интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова посоветовала не менять режим питания в праздники.
Психолог Бронникова посоветовала не менять режим питания в праздники
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«Со своей стороны, советую перед застольем не менять привычного режима питания и соблюдать ужин накануне и завтрак перед встречей», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По словам психолога, когда голодный человек добирается до еды, то съедает в несколько раз больше своей нормы.

«Так что проблема майских (праздников. — RT) даже не в шашлыках: мяса и овощей в нашем рационе как раз не хватает в обычной жизни, — а в неправильном распределении объёмов пищи и порой принудительном голодании, чтобы съесть больше за короткий промежуток времени», — пояснила Бронникова.

Она добавила, что в майские праздники стоит быть внимательными к своему пищевому поведению.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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