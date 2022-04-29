Психолог Бронникова посоветовала не менять режим питания в праздники
- Gettyimages.ru
«Со своей стороны, советую перед застольем не менять привычного режима питания и соблюдать ужин накануне и завтрак перед встречей», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.
По словам психолога, когда голодный человек добирается до еды, то съедает в несколько раз больше своей нормы.
«Так что проблема майских (праздников. — RT) даже не в шашлыках: мяса и овощей в нашем рационе как раз не хватает в обычной жизни, — а в неправильном распределении объёмов пищи и порой принудительном голодании, чтобы съесть больше за короткий промежуток времени», — пояснила Бронникова.
Она добавила, что в майские праздники стоит быть внимательными к своему пищевому поведению.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.