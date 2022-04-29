В Татарстане подтвердили 218 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 218 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 218 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонину.

Общее число заболевших в республике достигло 144 409. Коэффициент распространения заболевания составляет 0,9%.

Как отметил замминистра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, выздоровели с начала пандемии 138 339 жителей, в том числе 225 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Свердловской области ослабили масочный режим, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информполитики.

«В регионе ослаблен масочный режим. Теперь носить маски необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где при определённых условиях могут одновременно находиться более 50 человек», — говорится в сообщении.

Ранее кардиолог доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

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