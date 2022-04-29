В Кемеровской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
С начала пандемии в области заболели 161 587 человек, вылечились 157 496.
На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1790 пациентов.
Также стало известно, что в Татарстане в настоящее время развёрнуто 580 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил замминистра здравоохранения республики, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
По его словам, в регионе работает 16 временных инфекционных госпиталей.
Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.