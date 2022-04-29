В Кемеровской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кемеровской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 100 жителей.
В Кемеровской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в области заболели 161 587 человек, вылечились 157 496.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1790 пациентов.

Также стало известно, что в Татарстане в настоящее время развёрнуто 580 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил замминистра здравоохранения республики, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в регионе работает 16 временных инфекционных госпиталей.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить