В Кемеровской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 116 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 100 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в области заболели 161 587 человек, вылечились 157 496.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 1790 пациентов.

Также стало известно, что в Татарстане в настоящее время развёрнуто 580 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Как передаёт «Реальное время», об этом заявил замминистра здравоохранения республики, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в регионе работает 16 временных инфекционных госпиталей.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.