В Татарстане подтвердили 220 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 220 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 144 191. Вылечились 138 114 жителей, в том числе 253 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 487 случаев коронавирусной инфекции, передаёт издание «Невские новости». Выписаны 715 человек.

С начала пандемии в городе заболели 1 518 369 жителей, выздоровели 1 479 718.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.