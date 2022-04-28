За сутки в России госпитализированы 2596 человек с COVID-19, накануне — 2986.

В связи с выздоровлением выписаны 11 063 человека.

Всего по стране выявлен 7681 новый случай COVID-19, также подтверждено 166 летальных исходов.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что инфицированных штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, но этот вариант вируса может вернуться.

Руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.