Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: дельта-штамм практически исчез в России

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Инфицированных штаммом коронавируса «дельта» в России уже практически нет, но он может вернуться. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Единичные случаи заболеваний «дельтой» мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого «дельта» уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», — цитирует РИА Новости Хафизова. 

По его словам, после того, как большинство людей получает иммунитет к определённому штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее «успешным», уступая место иным вариантам.

Специалист подчеркнул, что «дельта-штамм который сейчас фактически исчез, может и вернуться, если где-либо сохранился его резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму».

Ранее эксперт по общественному здравоохранению и лицензированию лекарственных средств иммунолог Николай Крючков рассказал, что подвид штамма «омикрон» BA.2, который вызвал вспышку эпидемии в Шанхае, уже давно циркулирует в России.

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