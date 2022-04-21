Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: дельта-штамм практически исчез в России
«Единичные случаи заболеваний «дельтой» мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого «дельта» уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», — цитирует РИА Новости Хафизова.
По его словам, после того, как большинство людей получает иммунитет к определённому штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее «успешным», уступая место иным вариантам.
Специалист подчеркнул, что «дельта-штамм который сейчас фактически исчез, может и вернуться, если где-либо сохранился его резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму».
Ранее эксперт по общественному здравоохранению и лицензированию лекарственных средств иммунолог Николай Крючков рассказал, что подвид штамма «омикрон» BA.2, который вызвал вспышку эпидемии в Шанхае, уже давно циркулирует в России.