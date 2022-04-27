Путин заявил, что власти сделают всё для защиты журналистов в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские власти сделают всё для защиты журналистов в России. Об этом он сказал в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России.

Он напомнил о «предотвращённой попытке киевского режима физически устранить путём совершения терактов некоторых наших журналистов».

Путин подчеркнул, что преступники задержаны, с ними ведутся следственные действия.

Президент отметил, что на Украине методы убийства на улице своих собственных журналистов и политических деятелей применялись в последние годы «достаточно часто».

«Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию. Мы, конечно, сделаем всё для того, чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных российских каналах, на радио, на телевидении, защитить тех людей, которые работают в интернете, занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве», — сказал он.

При этом российский лидер заявил, что необходимо понимать, что такая угроза существует.

«К каждому, конечно, мы не можем приставить охрану, ФСО, ФСБ или Росгвардию. Но будем делать, обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность», — сказал он.

Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.

По информации СК, были задержаны шесть фигурантов.

Один из задержанных в Москве неонацистов заявил, что, кроме покушения на Соловьёва, ими обсуждались планы убийства Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян и ряда других известных российских журналистов.