Задержанный в Москве неонацист заявил, что обсуждались планы убийства Симоньян и Киселёва
Показания задержанного есть в оперативной видеосъёмке, обнародованной ФСБ России.
«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьёв, Киселёв, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян», — сказал он.
Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.
Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой.
По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».