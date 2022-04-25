Задержанный в Москве неонацист заявил, что обсуждались планы убийства Симоньян и Киселёва

Один из задержанных в Москве неонацистов заявил, что, кроме покушения на журналиста Владимира Соловьёва, ими обсуждались планы убийства Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян и ряда других известных российских журналистов.

Показания задержанного есть в оперативной видеосъёмке, обнародованной ФСБ России. «Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьёв, Киселёв, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян», — сказал он. Ранее ФСБ сообщила о задержании неонацистов, планировавших по заданию Киева убийство российского журналиста Владимира Соловьёва. Соловьёв поблагодарил ФСБ и заявил, что не замечал никакой слежки за собой. По информации СК, были задержаны шесть фигурантов. В ведомстве сообщили, что «преступление планировалось реализовать на территории города Москвы путём подрыва автомашины журналиста».