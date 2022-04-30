Исследование: 82% россиян стали больше времени проводить с семьёй и друзьями
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По данным аналитиков цифровой платформы «Мой_Сервис Дом» (партнёр СК «Росгосстрах»), чаще всего люди ходят друг к другу в гости (35%), встречаются в кафе или ресторанах только пятая часть опрошенных, ещё четверть выезжают с близкими за город или на дачу.
Абсолютное большинство опрошенных (82%) считают, что такие встречи с родными и близкими помогают им испытывать меньше стресса.
Восемь из десяти опрошенных признаются, что стали проявлять больше заботы о близких. Россияне стали чаще звонить родным (34%), приезжать в гости (26%), покупать подарки (19%), помогать с мелким ремонтом (16%). Лишь 11% опрошенных предпочитают проявлять заботу с помощью денег.
По мнению психолога Натальи Варской, на поведение россиян повлияли пандемия и локдауны, когда многие были вынуждены проводить время в кругу близких.
Она также отметила, что стремление проводить больше времени с близкими возрастает на фоне нестабильной обстановки в информационном поле, и поделилась советами, как справиться с психологическим напряжением в данной ситуации.
«Был замечательный совет японских медиков о том, что надо держать улыбку. Встать перед зеркалом и улыбаться. Может быть, это будет выглядеть глупо, но это полезно, потому что задействована определённая группа мышц. Она помогает выработке гормонов радости. Такие методы простые, но работают», — сообщила эксперт.
Специалист подчеркнула, что лучшим способом борьбы со стрессом является умение формировать философский взгляд на жизнь.
«Если я не могу на что-то повлиять, то толку переживать нет. То есть нужно задавать вопрос: с какой целью? Я буду нервничать, чтобы что? Что я улучшу своим состоянием? Не улучшу ничего, значит, не стоит этого делать», — добавила Варская.
Ранее психиатр Гарданова перечислила негативные последствия длительного стресса.