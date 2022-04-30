Исследование: 82% россиян стали больше времени проводить с семьёй и друзьями

Аналитики провели исследование и выяснили, что за последний месяц 82% россиян стали больше времени проводить с семьёй и друзьями. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

По данным аналитиков цифровой платформы «Мой_Сервис Дом» (партнёр СК «Росгосстрах»), чаще всего люди ходят друг к другу в гости (35%), встречаются в кафе или ресторанах только пятая часть опрошенных, ещё четверть выезжают с близкими за город или на дачу.

Абсолютное большинство опрошенных (82%) считают, что такие встречи с родными и близкими помогают им испытывать меньше стресса.

Восемь из десяти опрошенных признаются, что стали проявлять больше заботы о близких. Россияне стали чаще звонить родным (34%), приезжать в гости (26%), покупать подарки (19%), помогать с мелким ремонтом (16%). Лишь 11% опрошенных предпочитают проявлять заботу с помощью денег.

По мнению психолога Натальи Варской, на поведение россиян повлияли пандемия и локдауны, когда многие были вынуждены проводить время в кругу близких.

Она также отметила, что стремление проводить больше времени с близкими возрастает на фоне нестабильной обстановки в информационном поле, и поделилась советами, как справиться с психологическим напряжением в данной ситуации.

«Был замечательный совет японских медиков о том, что надо держать улыбку. Встать перед зеркалом и улыбаться. Может быть, это будет выглядеть глупо, но это полезно, потому что задействована определённая группа мышц. Она помогает выработке гормонов радости. Такие методы простые, но работают», — сообщила эксперт.

Специалист подчеркнула, что лучшим способом борьбы со стрессом является умение формировать философский взгляд на жизнь.

«Если я не могу на что-то повлиять, то толку переживать нет. То есть нужно задавать вопрос: с какой целью? Я буду нервничать, чтобы что? Что я улучшу своим состоянием? Не улучшу ничего, значит, не стоит этого делать», — добавила Варская.

Ранее психиатр Гарданова перечислила негативные последствия длительного стресса.