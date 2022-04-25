Психолог Хлевная рассказала о возможной пользе негативных эмоций

Национальный координатор Международного сообщества по эмоциональному интеллекту (ISEI) в России кандидат психологических наук Елена Хлевная рассказала о возможной пользе негативных эмоций.

В беседе с Life.ru она напомнила, что есть такое выражение, как «спортивная злость».

«Когда человек устал, у него нет сил, стоит только разозлиться — и эта «спортивная злость» придаёт новые силы, становится хорошим импульсом. Печаль, как показывают исследования, помогает в аналитической работе», — сказала Хлевная.

По её словам, в таких эмоциях человек может быть очень внимателен, сосредоточен.

Ранее доктор медицинских наук, профессор СЗГМУ имени И.И. Мечникова в Санкт-Петербурге Татьяна Решетова в беседе с kp.ru рассказала, как пережить стресс и панику в условиях нестабильности.