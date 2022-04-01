Глава медлаборатории Саванович рассказал, как смех помогает преодолевать стресс

Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович рассказал, как смех может помочь в борьбе со стрессом.

По словам Савановича, из-за стрессовых гормонов — кортизола, адреналина — человек не может перестать нервничать или беспокоиться по собственному желанию, так как физиологические процессы не поддаются сознательной регулировке.

Со смехом, отметил эксперт, ситуация обстоит иначе, ведь смеяться можно в любой ситуации. Так, когда человек смеётся, начинают работать гормоны-нейромедиаторы — дофамин и серотонин.

«Действие этих гормонов вызывает положительные эмоции — радость, удовольствие, веселье», — сказал Саванович в беседе с «Известиями».

В частности, дофамин формирует ощущение радости, а серотонин — уменьшает чувствительность к отрицательным эмоциям.

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