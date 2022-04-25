Психиатр Гарданова перечислила негативные последствия длительного стресса

Короткая ссылка
Врач-психиатр, психотерапевт, психолог, доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова рассказала, что продолжительный стресс может привести к ряду психосоматических заболеваний.
Психиатр Гарданова перечислила негативные последствия длительного стресса
  • Gettyimages.ru
  • © AJ_Watt

«Есть группа психосоматических заболеваний, которые развиваются у человека на фоне стресса. Мы с вами знаем эти заболевания: это бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, нейродермит (приступы сильного зуда. — RT), ревматоидный артрит, сахарный диабет. Сейчас ишемическую болезнь сердца присоединили. То есть психосоматические заболевания — это целая группа заболеваний, которые развиваются в теле в ответ на стресс», — сказала Гарданова в беседе с URA.RU.

Профессор отметила, что людям, испытывающим тревогу и стресс, нужно заниматься ментальным здоровьем: изменять иррациональные установки и учиться думать о хорошем.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить