Психиатр Гарданова перечислила негативные последствия длительного стресса

Врач-психиатр, психотерапевт, психолог, доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова рассказала, что продолжительный стресс может привести к ряду психосоматических заболеваний.

«Есть группа психосоматических заболеваний, которые развиваются у человека на фоне стресса. Мы с вами знаем эти заболевания: это бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, нейродермит (приступы сильного зуда. — RT), ревматоидный артрит, сахарный диабет. Сейчас ишемическую болезнь сердца присоединили. То есть психосоматические заболевания — это целая группа заболеваний, которые развиваются в теле в ответ на стресс», — сказала Гарданова в беседе с URA.RU.

Профессор отметила, что людям, испытывающим тревогу и стресс, нужно заниматься ментальным здоровьем: изменять иррациональные установки и учиться думать о хорошем.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.