Семьям погибших в результате стрельбы в детсаду под Ульяновском выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей. Об этом заявил вице-губернатор региона Александр Коробко.

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