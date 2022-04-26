Семьям погибших в результате стрельбы в детсаду под Ульяновском выплатят по 1 млн рублей
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«По распоряжению губернатора, семьям погибших детей, семье воспитательницы будет выплачено по 1 млн рублей», — приводит его слова РИА Новости.
Семье пострадавшей в результате стрельбы женщины выплатят 500 тыс. рублей.
Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.
Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.
СК России возбудил дело по статье об убийстве.