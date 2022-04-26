Семьям погибших в результате стрельбы в детсаду под Ульяновском выплатят по 1 млн рублей

Короткая ссылка
Семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области выплатят по 1 млн рублей. Об этом заявил вице-губернатор региона Александр Коробко.
Семьям погибших в результате стрельбы в детсаду под Ульяновском выплатят по 1 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«По распоряжению губернатора, семьям погибших детей, семье воспитательницы будет выплачено по 1 млн рублей», — приводит его слова РИА Новости.

Семье пострадавшей в результате стрельбы женщины выплатят 500 тыс. рублей.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

СК России возбудил дело по статье об убийстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить