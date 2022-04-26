В детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было охраны

Короткая ссылка
В детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было охраны, а была только тревожная кнопка. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Коробко.
В детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было охраны
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Только тревожная кнопка», — сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, была ли охрана в детском саду.

Ранее губернатор области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.

26 апреля власти подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить