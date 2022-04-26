В детском саду в Ульяновской области, где произошла стрельба, не было охраны, а была только тревожная кнопка. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Коробко.

«Только тревожная кнопка», — сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, была ли охрана в детском саду.

Ранее губернатор области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.

26 апреля власти подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.