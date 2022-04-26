Губернатор Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех детсадов и школ региона.

Об этом сообщает kp.ru.

«По распоряжению губернатора Ульяновской области Алексея Русских семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. Также будет оказана психологическая помощь всем участникам трагических событий в Вешкайме», — рассказали в региональном Министерстве социального развития.

Как передаёт Life.ru, стала известна личность стрелка. По предварительным данным, это 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала мать.

Ранее власти Ульяновской области подтвердили факт стрельбы в одном из детских садов региона.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Морозов, в результате стрельбы в детском саду в Ульяновской области погибли воспитательница и двое детей, ещё одна женщина пострадала.