Депутат Бессараб поддержала предложение о двухразовом бесплатном питании в начальной школе

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова о введении двухразового бесплатного питания для учеников 1—4-х классов при продолжительности учебного процесса более трёх часов.
Депутат Бессараб поддержала предложение о двухразовом бесплатном питании в начальной школе
  • РИА Новости

«Конечно, я поддерживаю такое предложение», — отмечает Бессараб.

Она добавила, что уже есть школы, где предлагают как завтраки, так и обеды. 

Кроме того, по словам парламентария, нужно увеличить финансирование школьных обедов.

«Безусловно, сегодня много об этом говорят, и это правильно. Нужно добавить средств на горячее питание, так как цены изменились», — уточнила депутат. 

Ранее Власов предложил ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе.

Парламентарий отметил, что ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

Но в начальных классах в течение дня у детей может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания в школе может составлять до пяти часов.

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