Депутат Бессараб поддержала предложение о двухразовом бесплатном питании в начальной школе
- РИА Новости
«Конечно, я поддерживаю такое предложение», — отмечает Бессараб.
Она добавила, что уже есть школы, где предлагают как завтраки, так и обеды.
Кроме того, по словам парламентария, нужно увеличить финансирование школьных обедов.
«Безусловно, сегодня много об этом говорят, и это правильно. Нужно добавить средств на горячее питание, так как цены изменились», — уточнила депутат.
Ранее Власов предложил ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе.
Парламентарий отметил, что ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.
Но в начальных классах в течение дня у детей может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания в школе может составлять до пяти часов.