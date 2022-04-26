Депутат Бессараб поддержала предложение о двухразовом бесплатном питании в начальной школе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова о введении двухразового бесплатного питания для учеников 1—4-х классов при продолжительности учебного процесса более трёх часов.

«Конечно, я поддерживаю такое предложение», — отмечает Бессараб.

Она добавила, что уже есть школы, где предлагают как завтраки, так и обеды.

Кроме того, по словам парламентария, нужно увеличить финансирование школьных обедов.

«Безусловно, сегодня много об этом говорят, и это правильно. Нужно добавить средств на горячее питание, так как цены изменились», — уточнила депутат.

Ранее Власов предложил ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе.

Парламентарий отметил, что ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

Но в начальных классах в течение дня у детей может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания в школе может составлять до пяти часов.