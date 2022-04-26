В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести двухразовое бесплатное питание для учеников 1—4 классов при продолжительности учебного процесса более трёх часов. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе
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В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с законодательством ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.

При этом в начальных классах в течение дня у детей может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания в школе может составлять до пяти часов.

В таких условиях, как считает депутат, однократное горячее питание малолетних учеников является недостаточным. Некоторые школы предлагают для учащихся начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, но уже за счёт оплаты родителей, отметил законодатель.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учётом перемен составляет более трёх часов», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса.

Кроме того, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в школах будет организовано исполнение гимна в начале каждой учебной недели.

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