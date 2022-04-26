В Госдуме предложили ввести двухразовое бесплатное питание в начальной школе
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В обращении парламентарий отметил, что в соответствии с законодательством ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день.
При этом в начальных классах в течение дня у детей может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания в школе может составлять до пяти часов.
В таких условиях, как считает депутат, однократное горячее питание малолетних учеников является недостаточным. Некоторые школы предлагают для учащихся начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, но уже за счёт оплаты родителей, отметил законодатель.
«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учётом перемен составляет более трёх часов», — говорится в тексте обращения.
Ранее стало известно, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса.
Кроме того, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в школах будет организовано исполнение гимна в начале каждой учебной недели.