Диетолог Нефёдова назвала полезную для здоровья суточную порцию яиц
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В беседе с Nation News Нефёдова рассказала, что в день стоит съедать по две штуки.
«Яйца могут присутствовать в неограниченном количестве в рационе. Но не стоит есть только яйца, нужно есть мясо, рыбу, птицу, орехи и бобовые», — отметила диетолог.
По её словам, в яйцах содержится холестерин, но от их потребления организму нет никакого вреда.
Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала советы по питанию на Пасху.