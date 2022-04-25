Диетолог Нефёдова назвала полезную для здоровья суточную порцию яиц

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Член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.
Диетолог Нефёдова назвала полезную для здоровья суточную порцию яиц
  • Gettyimages.ru
  • © Charles Gullung

В беседе с Nation News Нефёдова рассказала, что в день стоит съедать по две штуки.

«Яйца могут присутствовать в неограниченном количестве в рационе. Но не стоит есть только яйца, нужно есть мясо, рыбу, птицу, орехи и бобовые», — отметила диетолог.

По её словам, в яйцах содержится холестерин, но от их потребления организму нет никакого вреда.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала советы по питанию на Пасху.

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