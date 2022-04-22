В Татарстане выявили 235 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 235 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 142 831 житель. Вылечились 136 704 человека, в том числе 234 за минувшие 24 часа.

В целом в России зарегистрировали 9001 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ.