В Татарстане выявили 235 случаев коронавируса за сутки

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В Татарстане выявили 235 случаев коронавируса за последние сутки.
В Татарстане выявили 235 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Ergin Yalcin

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 142 831 житель. Вылечились 136 704 человека, в том числе 234 за минувшие 24 часа.

В целом в России зарегистрировали 9001 случай COVID-19 за сутки, передаёт «Утро.ру».

Ранее Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук, посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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