Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ
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«Резкая боль в горле, кашель, температура и слабость, на которую жалуются заболевшие, — это стандартный набор симптомов примерно 20—30 ОРВИ», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, речь идёт о ряде заболеваний от COVID-19 до тяжёлой стрептококковой инфекции, поэтому не стоит относиться к своей болезни легкомысленно.
«Люди зря не вызывают врача. Правильный диагноз, поставленный в первые сутки, — это залог здоровья», — отметил Жемчугов.
Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.