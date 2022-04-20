Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.
Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ
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«Резкая боль в горле, кашель, температура и слабость, на которую жалуются заболевшие, — это стандартный набор симптомов примерно 20—30 ОРВИ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, речь идёт о ряде заболеваний от COVID-19 до тяжёлой стрептококковой инфекции, поэтому не стоит относиться к своей болезни легкомысленно.

«Люди зря не вызывают врача. Правильный диагноз, поставленный в первые сутки, — это залог здоровья», — отметил Жемчугов.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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