Иммунолог Жемчугов посоветовал вызывать врача при симптомах ОРВИ

Специалист по особо опасным инфекциям, врач — терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал вызывать доктора при симптомах ОРВИ.

«Резкая боль в горле, кашель, температура и слабость, на которую жалуются заболевшие, — это стандартный набор симптомов примерно 20—30 ОРВИ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, речь идёт о ряде заболеваний от COVID-19 до тяжёлой стрептококковой инфекции, поэтому не стоит относиться к своей болезни легкомысленно.

«Люди зря не вызывают врача. Правильный диагноз, поставленный в первые сутки, — это залог здоровья», — отметил Жемчугов.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.