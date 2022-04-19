В «Технополисе «Москва» запустили производство лекарств от онкологии и ВИЧ

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» запустили производство лекарств от онкологии и ВИЧ.

Об этом сообщает НСН.

«Мощности компании «Амедарт» из ОЭЗ «Технополис «Москва» позволяют ежегодно производить до 10 млн упаковок антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ и до 1 млн пачек противоопухолевых средств», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания стала резидентом технополиса в 2019 году. В 2022-м «Амедарт» собирается выпустить 20 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее в Удмуртии рассказали о закупке лекарств для пациентов, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания.