В Удмуртии рассказали о закупке лекарств для пациентов, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Сейчас мы закупили самые необходимые нашим пациентам медикаменты, которые они принимают в постоянном режиме. В среднем в год мы обеспечиваем бесплатными лекарствами около 7 тыс. человек. Все вновь выявленные пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями также получат необходимые препараты», — заявил главный внештатный кардиолог Минздрава республики Сергей Помосов.
В настоящее время в регионе на диспансерном учёте находятся 246,6 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее, как сообщал телеканал «360», председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что угрозы срыва поставок жизненно важных лекарств в Подмосковье нет.