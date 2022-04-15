В Минздраве заявили о достаточном количестве препаратов от аллергии в России

В аптеках и на складах в России находится необходимое для купирования сезонной аллергии количество препаратов. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

«Все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, включая антилейкотриеновые, а также топические кортикостероиды в виде спреев и капель, имеются в достаточном количестве в аптечных организациях и на складах», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что с начала года в гражданский оборот выпустили 83 торговых наименования антигистаминных лекарственных препаратов по 15 международным непатентованным наименованиям.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России есть достаточный запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и на складах.