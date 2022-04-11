Глава Минздрава Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств в России

В России есть достаточный запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и на складах. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Мурашко добавил, что для льготных категорий граждан сформированы запасы лекарств на срок до 12 месяцев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о принятии решения по упрощению и ускорению регистрации иностранных лекарств.