Глава Минздрава Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств в России

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В России есть достаточный запас лекарственных препаратов в медицинских учреждениях и на складах. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств в России
  • Gettyimages.ru

«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Мурашко добавил, что для льготных категорий граждан сформированы запасы лекарств на срок до 12 месяцев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о принятии решения по упрощению и ускорению регистрации иностранных лекарств.

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