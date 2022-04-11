Глава Минздрава Мурашко заявил о достаточном количестве лекарств в России
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«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях», — приводит РИА Новости его слова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Мурашко добавил, что для льготных категорий граждан сформированы запасы лекарств на срок до 12 месяцев.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о принятии решения по упрощению и ускорению регистрации иностранных лекарств.