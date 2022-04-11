Мишустин: процедуру регистрации иностранных лекарств ускорят и упростят

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о принятии решения по упрощению и ускорению регистрации иностранных лекарств.

По его словам, некоторые лекарства по-прежнему завозятся из-за рубежа.

«Принято решение ускорить и упростить процедуры государственной регистрации лекарств, которых не хватает в нашей стране», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что можно будет ввозить и продавать зарегистрированные препараты в упаковках, изначально предназначенных для реализации в иностранных государствах.

Ранее Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.