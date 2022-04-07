Мишустин заявил, что трудности с импортными лекарствами в России носят временный характер
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«При таком жёстком транспортном эмбарго или фактически закрытой всей логистике, конечно, возникают объективно эти трудности», — цитирует ТАСС Мишустина.
Он выразил надежду, что «все эти трудности временны».
Ранее Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.
Кроме того, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.