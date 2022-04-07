Мишустин заявил, что трудности с импортными лекарствами в России носят временный характер

Трудности с поставками импортных лекарств из-за санкций против России являются временными. Такое мнение выразил российский премьер Михаил Мишустин.

«При таком жёстком транспортном эмбарго или фактически закрытой всей логистике, конечно, возникают объективно эти трудности», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он выразил надежду, что «все эти трудности временны».

Ранее Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Кроме того, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.