Мишустин заявил, что трудности с импортными лекарствами в России носят временный характер

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Трудности с поставками импортных лекарств из-за санкций против России являются временными. Такое мнение выразил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин заявил, что трудности с импортными лекарствами в России носят временный характер
  • Gettyimages.ru
  • © bymuratdeniz

«При таком жёстком транспортном эмбарго или фактически закрытой всей логистике, конечно, возникают объективно эти трудности», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он выразил надежду, что «все эти трудности временны».

Ранее Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Кроме того, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.

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