Мишустин призвал регионы России мониторить цены на товары первой необходимости и лекарства

В российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На региональном уровне должен вестись постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия», — приводит РИА Новости слова Мишустина, сказанные в ходе выступления в Госдуме.

Он отметил, что на случаи повышенного спроса нужно незамедлительно реагировать.

«В продаже должно быть всё необходимое», — добавил Мишустин.

Также премьер заявил, что против России развязана настоящая экономическая война.