Мишустин призвал регионы России мониторить цены на товары первой необходимости и лекарства

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В российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин призвал регионы России мониторить цены на товары первой необходимости и лекарства
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«На региональном уровне должен вестись постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия», — приводит РИА Новости слова Мишустина, сказанные в ходе выступления в Госдуме.

Он отметил, что на случаи повышенного спроса нужно незамедлительно реагировать.

«В продаже должно быть всё необходимое», — добавил Мишустин.

Также премьер заявил, что против России развязана настоящая экономическая война.

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